13.11.2017 | 14:19

В маленький провинциальный Кузнецк приехал сам Владимир Спиваков. Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России принял участие в открытии памятника великому композитору Петру Ильичу Чайковскому.

«Через года, через десятилетия кузнечане будут вспоминать и говорить, что у нас есть сквер Чайковского и открывал его Спиваков», - подчеркнул глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

По словам Владимира Теодоровича, прошлое, увековеченное в памятниках, - это гарантия того, что свершится будущее.

«Каждый день проходить мимо этого памятника - это все равно что зайти в храм, помолиться, подумать о красоте, о том, что жизнь прекрасна, о том, что трудности преодолимы», - рассказал народный артист СССР.

После того как маэстро отведал традиционных хлеба и соли, в кузнецком творческом центре состоялся концерт знаменитого на весь мир оркестра под управлением Спивакова.

Кстати, к долгим аплодисментам восхищенных поклонников Спиваков относится очень спокойно.

«Успех настоящий - это тишина, а не аплодисменты. Именно тишина, с которой люди внимают. Сегодня была такая библейская тишина в зале», - отметил дирижер.