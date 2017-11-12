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Культура | В библиотеке им. Лермонтова выступили московские кошки

12.11.2017|15:20
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Они выполняли сложные акробатические трюки под аплодисменты зрительного зала. Речь о пушистых артистах московского цирка Куклачева-младшего.

Новый главный укротитель кошек привез в Пензу спектакль, в котором помимо номеров с участием животных присутствуют элементы балета, пантомимы и клоунады. На премьеру постановки в областную библиотеку им. Лермонтова пришли сотни горожан.

Во время представления кошки не всегда слушались сына известного дрессировщика Юрия Куклачева. По словам Владимира, иногда заставить этих четвероногих артистов выполнить тот или иной трюк практически нереально.

«Если им не нравится или процесс, или кто-то из нас не понравился, или кто-то из зрителей, или что-то не понравилось - все, кошка не выходит, говорит: «Я ничего не знаю, это ваша ошибка. Я мастер, профессионал, меня не трогайте». То есть здесь дрессировать невозможно», - весело пояснил Владимир Куклачев.

А вот другие участники этого спектакля - собаки - своего руководителя на сцене слушались беспрекословно.

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Гость|12.11.2017 16:04|

Любая дрессура это издевательство над животными.

Их бьют, привязывают лески к конечностям, нагревают днище, и медведь прыгает с ноги на ногу под гармошку.

Имя: Гость
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