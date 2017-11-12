12.11.2017 | 13:42

Гран-при в виде крылатой Ники хореографический коллектив привез из Сочи с всероссийского фестиваля «Город счастья - 2017». Младшая и средняя группы театра эстрады «Провинция» представляли на нем несколько номеров. Жюри понравилось все.

«Среди всего фестиваля лучший коллектив оказался наш», - порадовалась художественный руководитель театра Татьяна Куприянова.

Также «Провинция» стала первой в номинациях «Народная стилизация», «Хореография», «Эстрадный танец».

«Наши танцы очень красивые. Бывают громкие, а бывают более нежные, например как «Купала». Костюмы у нас всегда яркие, красивые, и мы всегда стараемся своей улыбкой заворожить зрителей», - рассказала о своем коллективе танцовщица театра эстрады «Провинция» Анастасия Антропова.

«Мы очень благодарны нашим руководителям Татьяне Владимировне и Олегу Николаевичу. Они нас тренировали, и мы достигли благодаря им наших позиций», - пояснил другой артист театра эстрады Михаил Базев.

После небольшого отдыха юные танцоры начнут готовиться к новым хореографическим конкурсам.