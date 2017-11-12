12.11.2017 | 13:39

Тепло и радушно встретила Москва Нину Голубину. В столице творческая интеллигенция на ура принимала заслуженную артистку России. В Центральном доме работников искусств прошел вечер пензенской певицы под названием «Душа поет».

«Первые два романса меня прощупывали, а вот уже с третьего все, я уже стала своя, я уже расположила аудиторию. Выступать было очень приятно, потому что публика подготовленная: она пришла на романсы», - поделилась впечатлениями Нина Голубина.

По ее словам, атмосфера в зрительном зале была почти домашняя. Артистка многое хотела рассказать людям, и это у нее получилось. Певица обрела новых поклонников.

«Конечно, в основном были москвичи, закоренелые театралы, бабломаны. Но меня порадовало и то, что были люди с Читы, Иркутска, Пензы с огромными букетами цветов. Мне было приятно видеть знакомые, родные лица в зале», - отметила певица.

Концерт Нины Голубиной в Москве прошел с аншлагом и длился почти два часа.