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Культура | Концерт Нины Голубиной в Москве прошел с аншлагом

12.11.2017|13:39
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Тепло и радушно встретила Москва Нину Голубину. В столице творческая интеллигенция на ура принимала заслуженную артистку России. В Центральном доме работников искусств прошел вечер пензенской певицы под названием «Душа поет».

«Первые два романса меня прощупывали, а вот уже с третьего все, я уже стала своя, я уже расположила аудиторию. Выступать было очень приятно, потому что публика подготовленная: она пришла на романсы», - поделилась впечатлениями Нина Голубина.

По ее словам, атмосфера в зрительном зале была почти домашняя. Артистка многое хотела рассказать людям, и это у нее получилось. Певица обрела новых поклонников.

«Конечно, в основном были москвичи, закоренелые театралы, бабломаны. Но меня порадовало и то, что были люди с Читы, Иркутска, Пензы с огромными букетами цветов. Мне было приятно видеть знакомые, родные лица в зале», - отметила певица.

Концерт Нины Голубиной в Москве прошел с аншлагом и длился почти два часа.

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Гость|12.11.2017 14:19|

Голубина -наша звезда! Ниночка, любим, гордимся,поздравляем!

Гость|12.11.2017 14:28|

что такое - бабломаны? любящие бабло?

Гость|12.11.2017 14:29|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЗАШЁЛ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦДРИ.ТАМ НЕТ ТАКОГО ЗАЛА,КАК НА ФОТО.ДВА ВОПРОСА.ПЕРВЫЙ:"ПОЧЕМУ ТАМ НЕТ ТАКОГО ЗАЛА,ГДЕ ВЫСТУПАЛА ЗВЕЗДА???"ВТОРОЙ:"НЕ ДУРЯТ ЛИ ЗРИТЕЛЯ???"

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Имя: Гость
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