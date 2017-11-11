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Культура | Вокалисты из Пензы победили на экологическом фестивале в Мордовии

11.11.2017|14:56
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Пензенские вокалисты стали победителями межрегионального детского экологического фестиваля «Природа - мой дом родной». Мероприятие проводилось на территории Мордовского государственного заповедника в шестнадцатый раз, однако у пензенской делегации в этом году был дебют.

«Наш регион был представлен в трех основных номинациях: хоровое выступление, сольное выступление и конкурс экологического плаката. В номинации хоровое выступление делегация города Пензы заняла гран-при, первое и второе места, и в сольном исполнении она также заняла первое и второе места», - рассказал педагог детского (юношеского) центра «Спутник» Тимур Оразмурадов.

В перерывах меду выступлениями ребята путешествовали по самому заповеднику. По их словам, именно красота природы оставила самые сильные впечатления.

«Это здорово! Я считаю, каждый человек должен там побывать. Там есть уникальные виды животных, которых не встретишь в нашем регионе», - отметил участник фестиваля Иван Матюшечкин.

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