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Культура | В Пензе прошла косплей-конференция SURCON 2017

11.11.2017|17:35
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На территории Пензенского роллердрома состоялась косплей-конференция SURCON 2017. Задача участников фестиваля - не только создание внешнего сходства с выбранным персонажем, но и максимально точная передача его характера. Это и называется косплей.

На костюмированное шоу в Пензу съехались сотни любителей комиксов, сериалов, компьютерных игр из разных регионов России.

Сам же фестиваль включал в себя дефиле, сценки, вокальные и хореографические номера. Их оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошел Майкл Мураки из Екатеринбурга. Считается, что именно он лучше всех в нашей стране воссоздал образ Джека Воробья из х/ф «Пираты Карибского моря».

«Я думаю, что я все еще в пути: какие-то детали улучшаю, довожу до идеала. Манера движения как-то сама собой выходит, то есть это дается мне легко. Даже зубы золотые, их мне помог сделать друг Кирилл в мастерской», - рассказал о своем образе Майкл Мураки.

Кстати, на пензенский косплей-фестиваль впервые приехали представители известных в России издательств комиксов.

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Гость|11.11.2017 19:55|

penzainform.ru писал(a):

косплей-конференция SURCON 2017. Задача участников фестиваля - не только создание внешнего сходства с выбранным персонажем, но и максимально точная передача его характера. Это и называется косплей.
Так это "Фестиваль" или "конференция"?

Какой, "к Едрене Фене", "косплей"?... "Пародия в образе" - это называется, уже давно...

Импортозамещение...

Гость|11.11.2017 20:21|

они не из этих, как их, заднеприводных?

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