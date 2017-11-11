На территории Пензенского роллердрома состоялась косплей-конференция SURCON 2017. Задача участников фестиваля - не только создание внешнего сходства с выбранным персонажем, но и максимально точная передача его характера. Это и называется косплей.
На костюмированное шоу в Пензу съехались сотни любителей комиксов, сериалов, компьютерных игр из разных регионов России.
Сам же фестиваль включал в себя дефиле, сценки, вокальные и хореографические номера. Их оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошел Майкл Мураки из Екатеринбурга. Считается, что именно он лучше всех в нашей стране воссоздал образ Джека Воробья из х/ф «Пираты Карибского моря».
«Я думаю, что я все еще в пути: какие-то детали улучшаю, довожу до идеала. Манера движения как-то сама собой выходит, то есть это дается мне легко. Даже зубы золотые, их мне помог сделать друг Кирилл в мастерской», - рассказал о своем образе Майкл Мураки.
Кстати, на пензенский косплей-фестиваль впервые приехали представители известных в России издательств комиксов.
penzainform.ru писал(a):Так это "Фестиваль" или "конференция"?
Какой, "к Едрене Фене", "косплей"?... "Пародия в образе" - это называется, уже давно...
Импортозамещение...