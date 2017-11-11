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Культура | Преподавателям музыкальных учебных заведений вручили почетные грамоты

11.11.2017|16:29
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В стенах областной филармонии по случаю 135-летия школы профессионального музыкального образования в Пензе состоялся концерт. В честь преподавателей музыки Пензенской области исполнялись классические произведения русских композиторов, звучали слова признательности чиновников.

«Только люди, обладающие тонкой душевной организацией, слышащие свое сердце и чувствующие ритм города, могут служить гармонии. Такими людьми являетесь вы», - отметила в своей торжественной речи начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина.

Педагоги пензенских музыкальных учебных заведений были награждены почетными грамотами управления культуры за многолетний и добросовестный труд. Эти люди не могут похвастаться большими зарплатами, однако у них есть гораздо большее - талантливые ученики, которые своим творчеством прославляют Пензу далеко за ее пределами.

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