11.11.2017 | 15:46

В Пензе Дельфин представил свою новую программу «Синтетика». Известные в определенных кругах хиты музыканта зазвучали иначе. Автор и исполнитель необычным образом связал электричество и акустику.

Сорокашестилетний москвич исполняет свои замысловатые композиции в разных жанрах: альтернативный рок и рэп, электронная музыка, постпанк, инди-рок и даже шугейзинг. Дельфин - это сценический псевдоним Андрея Лысикова. Он стал известен благодаря участию в группе «Мальчишник», которая была популярна в 90-е годы.

Дельфин - лауреат многих российских музыкальных премий, таких как «Триумф», «Степной волк», «Золотая Горгулья» и других альтернативных проектов.