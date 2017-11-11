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Культура | Дельфин представил пензенцам свою новую концертную программу

11.11.2017|15:46
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В Пензе Дельфин представил свою новую программу «Синтетика». Известные в определенных кругах хиты музыканта зазвучали иначе. Автор и исполнитель необычным образом связал электричество и акустику.

Сорокашестилетний москвич исполняет свои замысловатые композиции в разных жанрах: альтернативный рок и рэп, электронная музыка, постпанк, инди-рок и даже шугейзинг. Дельфин - это сценический псевдоним Андрея Лысикова. Он стал известен благодаря участию в группе «Мальчишник», которая была популярна в 90-е годы.

Дельфин - лауреат многих российских музыкальных премий, таких как «Триумф», «Степной волк», «Золотая Горгулья» и других альтернативных проектов.

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Гость|11.11.2017 18:58|

я ходил кайф после с ним ужалились.

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