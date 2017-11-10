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Культура | В колледже искусств отмечают 135-летний юбилей музыкального образования

10.11.2017|15:36
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Преподаватели и студенты музыкального отделения колледжа искусств принимают поздравления - профессиональному музыкальному образованию в Пензенской области исполнилось 135 лет.

«В этом году Пенза отмечает знаменательную дату - 135 лет музыкальному профессиональному образованию. Немногие города России могут похвастаться такой исторической датой. Достаточно сказать, что наш колледж всего на 20 лет моложе первой в России Петербургской консерватории. Наше профессиональное образование зародилось в музыкальных классах, которые были в здании Дворянского собрания», - рассказала педагог пензенского колледжа искусств Елена Севастьянова.

Тогда образование делилось на две ступени. Впоследствии они легли в основу первой музыкальной школы и училища, которое позже стало именоваться техникумом, а в 1918 году - народной консерваторией.

Вывеска менялась еще несколько раз, но вечными оставались традиции подготовки кадров. В этом твердо уверен заслуженный работник культуры Геннадий Гроссман, который проработал здесь 45 лет.

«Без культуры ничего не может быть, поэтому культура всегда была и будет. Культура - это основа, как и экономика в государстве. Она всегда будет жить, и сейчас она живет и развивается. Нужны музыкальные кадры, и нужно образовывать людей», - отметил Геннадий Гроссман.

В честь 135-летия музыкального профессионального образования в Пензенской области лучших преподавателей колледжа искусств наградили почетными дипломами. Учителя и их воспитанники объединили усилия и порадовали всех совместным концертом.

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