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Культура | В Литературном музее представят 13-й альманах «Графит»

08.11.2017|11:35
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В субботу, 11 ноября, в 16:00 в Литературном музее (г. Пенза, ул. Кирова, 2) состоится презентация нового, 13-го по счету альманаха «Графит».

Издание выходит с августа 2011 года в Тольятти. Его цель - объединение всех значительных литературных сил Поволжья.

В альманахе печатаются известные поэты и прозаики. Всего за шесть с половиной лет прошло 86 презентаций в 18 городах России и Казахстана. Пенза стала 19-м городом в этом списке.

Альманах и около десятка других литературных изданий представит гость из Тольятти, главный редактор Сергей Сумин, поэт, писатель, критик, организатор фестиваля поэзии Поволжья.

«На встрече можно будет послушать стихи пензенских поэтов, приобрести сборники современных авторов, познакомиться, поговорить о состоянии дел в современной литературе», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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