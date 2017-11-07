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Культура | В Пензенском драмтеатре зрители обсудят «Визит алой дамы»

07.11.2017|14:08
Печать

В воскресенье, 12 ноября, в Пензенском областном драматическом театре состоится первое в сезоне зрительское обсуждение спектакля.

В этот день на суд публики представят постановку Павла Артемьева «Визит алой дамы» по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта.

На официальном сайте театра отмечается, что этот спектакль после премьеры вызвал споры среди зрителей и в прессе. На обсуждении, которое будет проводиться сразу же после показа, все желающие смогут высказать свое мнение об увиденном.

«Зрителям будет предложено поговорить о том, как сегодняшний театр осваивает личные, социальные и общественно-политические темы, о форме воплощения классических текстов на сцене и о многом другом», - уточняется на сайте.

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Гость|07.11.2017 14:20|

Визит синего мужика будет?

Гость|07.11.2017 14:23|

Гость писал(a):

Визит синего мужика будет?
будет ...после синей бороды...синий-синий иней лег на провода...

Имя: Гость
Комментарий:

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