07.11.2017 | 14:08

В воскресенье, 12 ноября, в Пензенском областном драматическом театре состоится первое в сезоне зрительское обсуждение спектакля.

В этот день на суд публики представят постановку Павла Артемьева «Визит алой дамы» по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта.

На официальном сайте театра отмечается, что этот спектакль после премьеры вызвал споры среди зрителей и в прессе. На обсуждении, которое будет проводиться сразу же после показа, все желающие смогут высказать свое мнение об увиденном.

«Зрителям будет предложено поговорить о том, как сегодняшний театр осваивает личные, социальные и общественно-политические темы, о форме воплощения классических текстов на сцене и о многом другом», - уточняется на сайте.