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Культура | Никита Михалков представит пензенцам спектакль «Метаморфозы-2»

07.11.2017|12:02
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На сцене Пензенского областного драматического театра состоится премьера спектакля «Метаморфозы-2» творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Первые «Метаморфозы» с успехом прошли в апреле этого года. Тогда губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что русская классика особенно актуальна в наши дни, что пензенский зритель с радостью и нетерпением готов увидеть продолжение творческого эксперимента.

И такая возможность жителям и гостям города представится: 18 ноября в 18:00 на большой сцене драмтеатра публике продемонстрируют новую версию произведений Чехова и Бунина.

«Мы намеренно не берем драматургические произведения, в которых изначально заложен определенный посыл фабулы и сюжета. Нам интереснее как бы из воздуха, из ниоткуда материализовать и инсценировать тончайшие струны взаимоотношений характеров и характера взаимоотношений бунинских и чеховских героев», - пояснил Никита Михалков.

Сам Никита Сергеевич также будет принимать участие в постановке.

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