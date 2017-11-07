07.11.2017 | 12:02

На сцене Пензенского областного драматического театра состоится премьера спектакля «Метаморфозы-2» творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Первые «Метаморфозы» с успехом прошли в апреле этого года. Тогда губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что русская классика особенно актуальна в наши дни, что пензенский зритель с радостью и нетерпением готов увидеть продолжение творческого эксперимента.

И такая возможность жителям и гостям города представится: 18 ноября в 18:00 на большой сцене драмтеатра публике продемонстрируют новую версию произведений Чехова и Бунина.

«Мы намеренно не берем драматургические произведения, в которых изначально заложен определенный посыл фабулы и сюжета. Нам интереснее как бы из воздуха, из ниоткуда материализовать и инсценировать тончайшие струны взаимоотношений характеров и характера взаимоотношений бунинских и чеховских героев», - пояснил Никита Михалков.

Сам Никита Сергеевич также будет принимать участие в постановке.