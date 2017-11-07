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Культура | Балетмейстер Эльвира Таха провела мастер-класс для пензенских танцоров

07.11.2017|15:02
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В рамках проекта Всероссийская платформа танцев «Фара» в Пензу приехала известный балетмейстер из Москвы Эльвира Таха. Она обучила пензенских хореографов движениям в стиле джаз.

«Мои мюзиклы, которые я ставила (и «Cats», и «Mamma Mia»), как раз связаны с джазом. Для своих людей в России я делюсь всем тем, чему меня научили во Франции, в Америке и Лондоне, в общем, по всему миру», - рассказала Эльвира Таха.

Такая танцевальная мастерская в Пензе открылась впервые. В роли преподавателей в ней выступили мэтры современной хореографии, работающие в различных направлениях.

«Очень хорошо, что есть такая возможность не ездить куда-то далеко на мастер-классы, а получать всю информацию здесь, в нашем родном городе», - отметила организатор Всероссийской платформы танцев «Фара» Валентина Захарова.

Кроме хореографии пензенцев обучают и актерскому мастерству. Режиссер из Санкт-Петербурга Денис Ворошилов преподает основы сценической речи и движений.

«То, что не хватает не только профессиональным артистам театра, кино, но и артистам балета, мюзиклов, эстрадным артистам», - подчеркнул Денис Ворошилов.

Этот проект напоминает курсы повышения квалификации для хореографов. После их прохождения преподаватели пензенских танцевальных коллективов поделятся полученными знаниями уже со своими воспитанниками.

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