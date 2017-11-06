06.11.2017 | 16:46

Артисты со всего региона собрались на гала-концерт в преддверии большого юбилея. Он посвящен 90-летию Октября Гришина - композитора, создателя Пензенского русского народного хора, который впоследствии стал носить имя Октября Васильевича.

«Если бы люди не слушали наши песни, мы, наверное, не могли бы столько петь. Люди любят наши песни, нашу манеру исполнения, потому что такой манеры больше нигде нет в России, и это признают везде.

Вот мы только что приехали из Рязани, они там уже отметили до нашей даты день рождения Октября Васильевича, у них свой фестиваль, посвященный его 90-летию. С удовольствием поет песни Гришина вся Рязанская область», - отметила администратор Пензенского народного хора имени Октября Гришина Валентина Трифонова.

И это только одно из мероприятий в честь народного артиста Российской Федерации. 7 ноября, в день рождения Октября Гришина, его детище, Пензенский русский народный хор, выступит на вокзале станции Пенза I. А в конце месяца пройдет масштабный концерт, посвященный юбилею композитора, на который приедут гости из других регионов.