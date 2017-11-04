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Культура | В театре юного зрителя прошла премьера по пьесе советской эпохи

04.11.2017|16:00
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Театр юного зрителя представил спектакль «Красный уголок» по пьесе известного драматурга Марка Розовского. Она была написана в 1982 году, на закате советской эпохи.

Основная тема премьеры - как низко может пасть человек и сумеет ли он обрести счастье и новую жизнь. Пить или не пить, вот в чем вопрос.

«Молодая девушка, живя в общежитии, пьет, а воспитатель общежития пытается ее спасти от этого, но действует через советскую систему, не обращая внимания на душу человека», - рассказал художественный руководитель театра Владимир Карпов.

На протяжении часа длился конфликтный диалог представителей двух поколений и мировоззрений. В конце разговора героини нашли общий язык и смогли разглядеть друг в друге не винтик в системе, а личность.

«Мы посмотрели с точки зрения сегодняшнего, современного человека и попытались при этом сохранить вещи, которые от эпохи не отрываются. Так что это все равно о советских людях», - пояснил Владимир Карпов.

Спектакль «Красный уголок» вошел в постоянный репертуар театра юного зрителя. Кстати, возрастная категория постановки 16+.

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