04.11.2017 | 14:39

В Пензе концерт «Синей птицы» объединил в зрительном зале драматического театра сотни горожан, от рядовых жителей до крупных областных чиновников и руководителей организаций. Все они пришли послушать песни своей молодости.

Легендарный вокально-инструментальный ансамбль, образовавшийся в 1972 году, имел бешеную популярность в течение 20 лет. Но после он распался. Сейчас же «Синяя птица», словно птица феникс, восстала из пепла.

«Концерт сегодня не закончится, пока последняя зрительница в этом зале не будет абсолютно удовлетворена», - заявил со сцены солист ансамбля Александр Дроздов.

Музыканты сдержали обещание - к концу концерта женщины буквально расцвели.