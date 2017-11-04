04.11.2017 | 16:56

В Центре культуры и досуга состоялся концерт-презентация сольного диска местной исполнительницы Анны Бизяевой. В альбом вошло 17 песен.

Пензенская публика радостно приветствовала еще совсем юную, но талантливую, а потому и любимую певицу.

«Вообще мне во всем помогали мои преподаватели. У нас накопилась определенная программа. Я не могу сказать, что все песни народные, есть и православные, есть и авторские песни, то есть программа очень разнообразная», - рассказала Анна.

Кстати, это уже второй сольный диск юной пензенской певицы.