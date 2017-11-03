03.11.2017 | 16:26

«Дубровский Бэнд» отметил 15-летний юбилей большим концертом с участием друзей из групп «Жмурки 58», «Код доступа», «Академик», «Безопасное лето», «Случайные люди». Это выступление лидер коллектива Дэн Издольный назвал прощальным, но это вовсе не значит, что ансамбль прекратит существование.

«В данный момент я переехал в Самару. Естественно, теперь будет самарский «Дубровский Бэнд», то есть мы как бы немножко растем и дорастем до поволжского состава», - рассказал музыкант.

Дэн Издольный в этом году стал актером самарского театра «Витражи» и сейчас с московским режиссером Павлом Карташовым работает над созданием спектакля «Дурачок» по пьесе Алекса фон Бьерклунда. Но «Дубровский Бэнд», по словам солиста группы, остается его главным и любимым детищем.

Отмечая день рождения группы, музыканты исполнили и уже известные фанатам произведения, и совсем новые.

Песни группы «Дубровский Бэнд» в честь юбилея звучали и в исполнении других коллективов. Их солисты уверены, что в новом составе ансамбль продолжит радовать поклонников своим творчеством.

«Я когда узнаю, кто играл с Дэном Издольным, то удивляюсь и глаза округляются. Через его коллектив прошла куча пензенских музыкантов, и не только пензенских, но и из области, и это здорово», - отметил музыкант Дмитрий Букин.

Сам Дэн Издольный говорит, что с Пензой не прощается.

«Я обязательно приеду сюда и покажу все то, что мы сделали самарским составом, а он грядет скоро-скоро-скоро. Так что, ребята, ждите! Я вас люблю!» - пообещал артист.