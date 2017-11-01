01.11.2017 | 17:55

На сцене областной библиотеки имени Лермонтова состоялась премьера постановки «Игры времени». Это экспериментальный рок-спектакль в исполнении пензенских актеров и музыкантов. Совместный проект представили «Театр на обочине» и группа «Другие».

«В общем-то, мы рискуем, но риск - дело благородное, поэтому эта история для нас сегодня - своеобразный прыжок веры. Мы пытались слить эти две эстетики, посмотрим, что у нас получится, но, я думаю, что в каких-то ключевых моментах это слияние произошло», - рассказала художественный руководитель «Театра на обочине» Марина Ливинская.

Идея объединить два, на первый взгляд, несовместимых направления у авторов спектакля появилась давно, но лишь пару месяцев назад артисты и музыканты отважились воплотить задумку в жизнь и приступили к работе над постановкой. Основой для спектакля стал новый альбом пензенского рок-коллектива «Сны о времени и людях».

«Когда Марина так подобрала и написала сценарий, я удивился, насколько эти истории вплелись в канву текстов песен. Это продолжилось дальше и в итоге собралось в единую историю», - отметил продюсер группы «Другие» Сергей Першенков.

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