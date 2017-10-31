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Культура | В день 100-летия революции в Пензе пройдет хроноквест для молодежи

31.10.2017|16:24
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Во вторник, 7 ноября, в день 100-летия Октябрьской революции, в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдет квест-хронология «От февраля до октября 1917».

«Участники квеста станут виртуальными свидетелями массовых февральских и октябрьских демонстраций, побывают на агитационных митингах вождей революции и представителей Временного правительства, встретятся на «сходке» в Пензе», - сообщается на сайте учреждения культуры.

Желающих принять участие в квесте приглашают по адресу: г. Пенза, ул. Толстого, 8а. Начало в 13:30.

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Гость|31.10.2017 16:43|

А крестный ход будет?

Гость|31.10.2017 16:45|

... с финалом в полицейском участке, в соответствии с историческими традициями.

Гость|31.10.2017 16:58|

Гость писал(a):

.. с финалом в полицейском участке, в соответствии с историческими традициями.
Да не будет покаяние и примирение, а потом прямиком к копилке типа на собор скинуться, у кого сколько с собой имеется.

Гость|31.10.2017 17:01|

Гость писал(a):

Тогда до этого не дошло.
ну подождем квест того времени, как дойдет.

Гость|31.10.2017 17:13|

Гость писал(a):

в соответствии с историческими традициями.
админы продажные!!!

что ж вы стираете то про историческую справедливость?

Гость|31.10.2017 17:14|

Всем очевидно, что дело революции пропало, приказало долго жить и вообще оказалось химерой с большими потрясениями и жертвами.

А настоящих коммунистов к 100-летию уже совсем не осталось. Есть только недовольные с красными корочками.

Гость|31.10.2017 17:22|

Гость писал(a):

Всем очевидно, что дело революции пропало, приказало долго жить и вообще оказалось химерой с большими потрясениями и жертвами.
есть труп и есть удовлетворённый убийца. есть жертва и похотливый насильник, получивший своё. есть мародёр и раненый с вывернутыми карманами. ну - и так далее. ваши симпатии = очевидны. что не делает пострадавших химерой, иллюзией и силиконовой японской болванкой для ваших звериных инстинктов

Гость|31.10.2017 17:26|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Всем очевидно, что дело революции пропало, приказало долго жить и вообще оказалось химерой с большими потрясениями и жертвами.
есть труп и есть удовлетворённый убийца. есть жертва и похотливый насильник, получивший своё. есть мародёр и раненый с вывернутыми карманами. ну - и так далее. ваши симпатии = очевидны. что не делает пострадавших химерой, иллюзией и силиконовой японской болванкой для ваших звериных инстинктов

Причём здесь мои инстинкты? Мои симпатии очевидны? Напишите яснее для читателей, посмотрим, какой из вас ясновидящий. Я отвечу потом честно, но уверен, что вы сядете в лужу со своим прогнозом.

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