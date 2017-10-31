31.10.2017 | 16:24

Во вторник, 7 ноября, в день 100-летия Октябрьской революции, в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдет квест-хронология «От февраля до октября 1917».

«Участники квеста станут виртуальными свидетелями массовых февральских и октябрьских демонстраций, побывают на агитационных митингах вождей революции и представителей Временного правительства, встретятся на «сходке» в Пензе», - сообщается на сайте учреждения культуры.

Желающих принять участие в квесте приглашают по адресу: г. Пенза, ул. Толстого, 8а. Начало в 13:30.