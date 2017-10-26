В этот вечер в городском Центре культуры и досуга практически не было слышно русской речи. Зрители собирались на концерт Ришата Тухватуллина - звезды, исполняющей татарские народные и эстрадные песни.
«Очень хорошо поет, с душой! Молодой, очень хорошо поет», - рассказала поклонница творчества артиста.
«Нравится все - голос, он сам такой удивительный человек! Я-то уже старая, конечно, но я бы даже свою внучку отдала за него замуж», - рассказала другая женщина.
Свободных мест в зале не было. Ришат Тухватуллин к успеху уже привык, не первый год колесит по стране. Сейчас он живет в Казани, но никогда не забывает о том, что родился и вырос в селе, поэтому его творчество близко к народным истокам.
Ришат говорит, что поклонниц у него много, вот только татарские девушки в большинстве своем очень скромные, за кумирами не бегают. Певец постоянно на гастролях и в результате звезда до сих пор одинока.
«В последнее время я мечтаю, чтобы у меня появилась своя семья. Все-таки уже возраст, и охота свою семью, как у моих родителей. Я мечтаю об этом, счастья охота и, конечно же, каких-то достижений в жизни», - поделился исполнитель.
В Пензе Ришат Тухватуллин пел во второй раз.
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---
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