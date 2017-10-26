26.10.2017 | 17:21

В этот вечер в городском Центре культуры и досуга практически не было слышно русской речи. Зрители собирались на концерт Ришата Тухватуллина - звезды, исполняющей татарские народные и эстрадные песни.

«Очень хорошо поет, с душой! Молодой, очень хорошо поет», - рассказала поклонница творчества артиста.

«Нравится все - голос, он сам такой удивительный человек! Я-то уже старая, конечно, но я бы даже свою внучку отдала за него замуж», - рассказала другая женщина.

Свободных мест в зале не было. Ришат Тухватуллин к успеху уже привык, не первый год колесит по стране. Сейчас он живет в Казани, но никогда не забывает о том, что родился и вырос в селе, поэтому его творчество близко к народным истокам.

Ришат говорит, что поклонниц у него много, вот только татарские девушки в большинстве своем очень скромные, за кумирами не бегают. Певец постоянно на гастролях и в результате звезда до сих пор одинока.

«В последнее время я мечтаю, чтобы у меня появилась своя семья. Все-таки уже возраст, и охота свою семью, как у моих родителей. Я мечтаю об этом, счастья охота и, конечно же, каких-то достижений в жизни», - поделился исполнитель.

В Пензе Ришат Тухватуллин пел во второй раз.