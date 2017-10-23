23.10.2017 | 15:28

И. о. министра культуры и туризма региона Владимир Карпов рассказал на заседании в правительстве в понедельник, 23 октября, о подготовке и проведении мероприятий ко Дню национального единства народов Пензенской области.

По словам чиновника, мероприятие пройдет 2 ноября в филармонии и начнется в 14:00.

«Первый этаж филармонии будет отдан под выставку, посвященную национальным костюмам. Второй - под выставку национально-культурных автономий, но хочу подчеркнуть - без элементов национальной кухни. Тут же будет организована выставка книг на национальных языках авторов Пензенской области», - сообщил Владимир Карпов.

Основная часть мероприятия пройдет в органном зале. «Наша режиссерская группа готовит некий пролог - выход всех национальных культурных автономий. На основании данных построений будет проходить церемония награждения и концерт по принципу «от истоков фольклора до современности». Каждый блок будет включать 4-5 номеров», - пояснил Владимир Карпов.

Конечным блоком станет финальная песня, которая будет исполняться совместно с детским коллективом. На сцену выйдут представители всех национальных автономий.

Присутствующие на заседании поинтересовались, почему для проведения мероприятия был выбран рабочий день. Зампред областного правительства Василий Трохин уточнил, что дата еще может сместиться.