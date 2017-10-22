22.10.2017 | 14:21

Скоро пензенцы увидят то, чего не видели никогда: в краеведческом музее готовится выставка, посвященная историческим событиям столетней давности. Это были месяцы, которые перевернули весь мир. Посетители окунутся в атмосферу кровавых и славных событий.

«У нас будут представлены материалы февраля, октября 1917 года, Гражданской войны, событий, связанных с белочешским мятежом в Пензе. Затем мы охватываем период уже послереволюционного становления и развития событий на территории Пензенского края», - сообщила заместитель директора Пензенского краеведческого музея Надежда Кныш.

Кстати, особенностью выставки является то, что она посвящена не только красному, большевистскому движению, но и контрреволюционному. Все фотографии, документы и вещи подлинные.

«Это предметы вооружения и обмундирования нашей армии, характерные для того времени, и вещевые свидетельства мирного строительства на территории Пензенского края. Это предметы, связанные с периодом коллективизации», - перечислила Надежда Кныш.

Выставка, посвященная столетию революции 1917 года, откроется 4 ноября.