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Культура | В Пензе откроется выставка, посвященная революции 1917 года

22.10.2017|14:21
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Скоро пензенцы увидят то, чего не видели никогда: в краеведческом музее готовится выставка, посвященная историческим событиям столетней давности. Это были месяцы, которые перевернули весь мир. Посетители окунутся в атмосферу кровавых и славных событий.

«У нас будут представлены материалы февраля, октября 1917 года, Гражданской войны, событий, связанных с белочешским мятежом в Пензе. Затем мы охватываем период уже послереволюционного становления и развития событий на территории Пензенского края», - сообщила заместитель директора Пензенского краеведческого музея Надежда Кныш.

Кстати, особенностью выставки является то, что она посвящена не только красному, большевистскому движению, но и контрреволюционному. Все фотографии, документы и вещи подлинные.

«Это предметы вооружения и обмундирования нашей армии, характерные для того времени, и вещевые свидетельства мирного строительства на территории Пензенского края. Это предметы, связанные с периодом коллективизации», - перечислила Надежда Кныш.

Выставка, посвященная столетию революции 1917 года, откроется 4 ноября.

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Гость|22.10.2017 14:30|

В Пензе процветают двойные стандарты. Кого вы пытаетесь обмануть? Как в Украине переписывают в Пензе историю.

Гость|22.10.2017 14:31|

Жулики и попы погубили Россию в 17 году.

Гость|22.10.2017 14:46|

penzainform.ru писал(a):

Это предметы вооружения и обмундирования нашей армии,
penzainform.ru писал(a):
Надежда Кныш.
Это какой же такой НАШЕЙ АРМИИ?

Задолбало это губернаторско-православно-коммунистическое учение.

Гость|22.10.2017 15:04|

Гость писал(a):

Это какой же такой НАШЕЙ АРМИИ?
Да, не понятно... Поясните, товарищ Кныш.

Гость|22.10.2017 15:09|

Гость писал(a):

Это какой же такой НАШЕЙ АРМИИ?
У нас сейчас венегрет из идеологии. Как им удобно, так и вертят.

Хотят создать видимость социально-правового государства, Сталиным прикрываются.

А на деле проводят либеральные реформы, и воруют.

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