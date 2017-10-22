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Культура | Солист рок-группы «Кенгуру» дал концерт в Пензе

22.10.2017|15:04
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Перед зрителями предстала известная в прошлом пензенская рок-группа «Кенгуру». Правда, из старого состава был лишь один из солистов - Юрий Козлов.

До начала концерта артист признался, что он не профессиональный музыкант, но это не мешает ему много лет выступать.

Творческий рассвет «Кенгуру» пришелся на начало 90-х. Сейчас большинство членов группы живут в Москве, и в полном составе коллектив собирается редко.

Сам же Юрий Козлов несколько лет назад переехал жить в деревню. Купил себе дом в Рязанской области и устроился работать пастухом. Говорит, что городская суета ему надоела. Что же касается творчества, то с ним у музыканта дела тоже обстоят непросто.

«Я в лучшем случае пишу одну песню в год, и то с большим трудом», - признался Юрий.

Примерно с той же периодичностью группа «Кенгуру» дает концерты в разных городах России.

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