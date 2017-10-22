22.10.2017 | 14:53

Заслуженная артистка России Нина Голубина готовится к покорению московской сцены. В конце октября там пройдет творческий вечер пензячки под названием «Душа поет». В программу войдут 25 номеров: старинные русские, авторские романсы и песни.

На столичной сцене прозвучат как новые, так и проверенные временем произведения.

«Я думаю, что сейчас городской романс как никогда востребован, а я представительница именного городского романса. Романс - это, прежде всего, душа, а душа - это любовь, а любовь - это пища для нашего сердца», - высказалась исполнительница.

Нина Голубина на творческом вечере ждет своих друзей - столичных артистов, пензенцев, которые проживают в первопрестольной или гостят в ней, и, конечно, искушенных коренных москвичей.

«Очень волнительно, очень! Ну, настроимся! Перед концертом нужно завладеть собой, а затем уже завладеть публикой. Главное - выйти на сцену, у меня такой девиз, а там понеслась душа в рай», - улыбнулась певица.

Нина Голубина говорит, что покажет Москве, что такое творческая Пенза. Концерт состоится в Центральном доме работников искусств 27 октября в 19 часов.