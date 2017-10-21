21.10.2017 | 14:38

Главному книгохранилищу региона исполнилось 125 лет. Открывалось празднование юбилея областной библиотеки имени Лермонтова, конечно же, стихами великого Михаила Юрьевича, звучавшими на разных языках. Сейчас основным корпусом библиотеки считается тот, что расположен в Арбеково, а находящийся на улице Белинского называют «историческим». Однако далеко не все пензенцы знают, что он был не первым, где базировалась Лермонтовка.

«Было бы очень замечательно, если бы первое здание Лермонтовской библиотеки сохранилось. Но, к сожалению, до нас оно не дошло. Первое здание находилось на улице Московской, на самом верху. Им владел известный пензенский фотограф Вакуленко», - рассказал ученый секретарь библиотеки Дмитрий Мурашов.

Корпус на улице Белинского начали строить в 1914-м, а завершили уже при советской власти - в 1927-м. Библиотека не прекращала работу даже во время Великой Отечественной войны. Пять лет назад она переехала в новые здание.

В фондах Лермонтовки более двух миллионов печатных изданий: здесь и привычные книги, и электронная библиотека, а также множество залов для проведения мероприятий. Специалисты говорят, что не жалуются на отсутствие посетителей. Они чувствуют себя востребованными в современном мире.

«Другое слово, что, может быть, мы не такие яркие, не такие веселые, нежные. Но мы делаем свою работу и мы нужны. Причем нужны не только обыкновенным читателям, но и органам власти, и муниципальным, и региональным», - справедливо подчеркнула заведующая областной библиотекой им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

На празднике в честь 125-летия было много гостей, в том числе и приехавших из других регионов.

«Пожелаем, конечно же, поддерживать уровень развития, процветания, чтобы поток читателей только рос», - поздравила пензенских коллег сотрудница МЦБС им. М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург) Валерия Лопатина.