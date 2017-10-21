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Культура | Краеведческий музей устроил исторический квест для школьников

21.10.2017|17:12
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Краеведческий музей присоединился к акции «Культурная суббота». В выходной сюда съехались сразу несколько групп школьников из Пензы и области, чтобы как можно больше узнать об истории и природе родного края.

Зареченские мальчишки сыграли в войну, в процессе знакомясь с ходом Великой Отечественной. Школьники поделились на «своих» и «врагов» и получили боевое задание от командира. По всему залу боевой славы мальчишки разыскивали среди экспонатов указанные виды оружия. Квест получился очень азартным.

В остальных залах - другие эпохи, там также команды выполняли исторические задания и открывали для себя много нового.

«Человек, который изучает историю и культуру родного края, не станет ни вандалом, ни террористом. Тот, кто знает о своих истоках, будет любить свою Родину», - отметила заведующая отделом Пензенского краеведческого музея Татьяна Черникова.

Программа «Культурная суббота» в краеведческом музее будет работать в течение всего учебного года.

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