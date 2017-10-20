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Культура | В Пензе выступил сын легендарного рок-музыканта Игорь Тальков - младший

20.10.2017|15:34
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Впервые на пензенской сцене выступил сын легендарного рок-музыканта Игорь Тальков - младший. Он не собирает миллионные стадионы, как когда-то делал его отец. Однако послушать его песни приходят люди с особенным внутренним миром.

«Позиционирую себя как автономную творческую единицу. Единственное - взял флаг отца. Если в моем распоряжении есть такая энергия, как мой отец, я могу ее использовать», - отметил Игорь Тальков - младший.

Собственные песни Игорь начал писать в 11 лет. В 20 впервые вышел на большую сцену, открыв концерт памяти отца в Государственном Кремлевском дворце песней «Я вернусь». В 2005-м издал дебютный альбом. В своих произведениях он размышляет о жизни и смерти, любви и ненависти, свободе и несправедливости.

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