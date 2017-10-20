20.10.2017 | 17:39

Группа «Аффинаж» из Санкт-Петербурга в Пензе презентовала альбом под названием «Сделай море». Музыканты радовали своих слушателей в арт-клубе «Ламповая голова».

«Мы обычно первый раз приезжаем в город и делаем такой the best, а к вам - сразу с новым альбомом. Существует такое поверье, что «Аффинаж» - это музыка для девочек, непонятно откуда оно взялось. Поэтому мы сразу теперь говорим, что мы музыка для девочек: чтобы девочки приходили на концерт и мальчиков своих вели», - рассказал музыкант Сергей Шиляев (Сергеич).

«Аффинаж» - боже, они лучше всех! «Аффинаж», я вас люблю!» - не в силах скрыть эмоции, поделился ими один из фанатов группы.

«Аффинаж» - металлургический термин, означающий процесс получения благородных металлов (золота, платины, серебра) высокой чистоты путем удаления из них примесей. А вот в группе с одноименным названием все наоборот - микс из музыкальных стилей.

«Мы скользим по жанрам. Основной жанр у нас нуар-шансон, мрачные, черные песни так называемые. Но мы себя абсолютно не ограничиваем», - разъяснил один из музыкантов Саша Евдокимов (Ом).