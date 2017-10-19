19.10.2017 | 16:54

Жители и гости Пензы смогут бесплатно посетить ретроспективные кинопоказы и творческую лабораторию по забытым советским пьесам, которые пройдут в рамках дополнительной программы театрального фестиваля «МаскерадЪ».

«В этот раз темой кинопоказов станут экранизации советской драматургии. Начало всех киносеансов — в 15:00. Вход свободный», - сообщили в драмтеатре.

26 октября на малой сцене театра будет показан фильм «Заключенные» по пьесе Николая Погодина «Аристократы» (1936 год), 27-го - экранизация пьесы Леонида Леонова «Нашествие» (1944), а 30-го - фильм драматурга Александра Володина «Происшествие, которого никто не заметил» (1967).

«28 и 29 октября на малой сцене будут проходить сценические показы в рамках традиционной творческой лаборатории. Для нынешнего «Маскерада» выбраны очень старые и хорошо забытые советские пьесы - либо те, которые были когда-то популярны, а потом безвозвратно сошли со сцены, либо те, которые ставились мало или даже никогда», - добавили в драмтеатре.

Исполнять эскизы по пьесам «Список благодеяний» Юрия Олеши (1930), «Адам и Ева» Михаила Булгакова (1931), «Затейник» Виктора Розова (1964), «Мое загляденье» Алексея Арбузова (1972) и «Наедине со всеми» Александра Гельмана (1982) будут актеры драмтеатра и ТЮЗа, а поставят их студенты режиссерского факультета ГИТИСа.

Лаборатория будет работать с 11:00.