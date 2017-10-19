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Культура | Пензенская энциклопедия будет дополнена и переиздана

19.10.2017|15:13
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Пензенская энциклопедия будет совсем другой: редакция 2001 года выпуска устарела, и возникла потребность в переиздании и дополнении. Редакционная коллегия во время рабочего заседания в педагогическом институте обсуждала детали новой версии книги.

«Мы принимаем все материалы - независимо от того, что автор статьи краевед, ученый или простой рабочий. Энциклопедия уже отбирает, какие материалы достойны, а какие нет. Поэтому я могу на сегодняшний день сказать, что несколько сотен уже участников, которые по одной статье, по две, по три, по десять статей представили», - рассказал о продвигающейся работе заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Современная энциклопедия будет двухтомной и выйдет тиражом не меньше пяти тысяч экземпляров.

«Большой блок у нас есть, этнография - по народам Пензенского края. То есть за народы Пензенского края я несу ответственность. Но я не забываю краеведение. Зачастую мы работаем по-новому и многие статьи пересматриваем коренным образом. Практически они станут у нас новыми статьями», - пояснил доктор исторических наук Владимир Первушкин.

«В первой энциклопедии в одном томе было порядка 530 фотографии на 700 страницах. Мы думаем, что целесообразно немножечко увеличить число изображений, побольше дать», - поделился планами краевед Игорь Шишкин.

Новый двухтомник презентуют в начале 2019 года, в преддверии 80-летнего юбилея Сурского края.

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