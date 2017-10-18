18.10.2017 | 16:17

В воскресенье, 29 октября, в рамках фестиваля «Маскерадъ» театр «У Моста» покажет в Пензе спектакль по пьесе Н. Эрдмана «Мандат».

«С этого спектакля в 1988 году началась славная история театра «У Моста». Спектакль был настолько ярким и оригинальным, что сразу взорвал театральную ситуацию Перми, вызвав целую бурю споров и восторгов пермских театралов. Новая версия этой яркой эксцентрической комедии сегодня звучит особенно современно и при этом еще и гомерически смешно», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе театра «У Моста».

Зрители отмечают, что в героях «Мандата» видят современных политиков и чиновников.

Единственный в мире мистический театр «У Моста», широко известный в Европе, является трижды номинантом и лауреатом национальной премии «Золотая маска», обладателем Гран-при Международного театрального форума «Золотой Витязь - 2014», обладателем 40 Гран-при зарубежных фестивалей, чемпионом индийской театральной олимпиады, участником 161 международного фестиваля.

По рейтингу журнала Forbes театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России.

По версии портала Yell.ru, театр «У Моста» занимает четвертое место в рейтинге лучших российских театров.

Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Грузии, Турции и во многих городах России.

Основателем и художественным руководителем театра «У Моста» является Сергей Федотов, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат национальной премии Чехии им. А. Радока, лауреат премии Правительства РФ, лауреат национальной премии «Золотая маска».

«У Моста» – авторский театр, сохраняющий и продолжающий лучшие традиции русского психологического театра, а также совмещающий в себе идеи репертуарного театра и театра-лаборатории. Исключительность художественного метода Сергея Федотова в том, что он направлен на развитие традиций великого русского психологического театра, обогащенного открытиями школ Михаила Чехова и Ежи Гротовского.

Пензенцы смогут увидеть эксцентрическую комедию «Мандат» 29 октября в 18:00 на сцене областного драмтеатра им. А. В. Луначарского. Билеты: 56-30-46 или на сайте www.penzateatr.ru.