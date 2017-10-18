18.10.2017 | 15:04

В рамках большого гастрольного тура по стране в Пензу прибыл Гуша Катушкин. Музыкант приехал с программой под названием «Эра бородатых детей». Название созвучно с песней про то, что нынешние мужики, несмотря на брутальный вид, уже не такие, как прежде.

Программа сборная - в ней песни и хорошо знакомые поклонникам поэта, композитора и певца, и новые, еще никому неизвестные.

«Я решил просто собрать в кучку те материалы, которые являются частью тех работ, что сейчас в активной фазе ведутся. Это материал двух готовящихся к выпуску альбомов, которые я планировал осенью уже закончить, но в связи с рядом форс-мажорных обстоятельств просто не успел», - рассказал автор.

Настоящее имя Гуши Катушкина - Сергей Колесников. Широкую известность в узких кругах он получил в 2008 году в качестве автора и вокалиста группы. Сейчас он сам себе человек-оркестр: для выступления ему нужны микрофоны, гитара и две голые ступни, используемые в качестве ударной установки.

Музыкант выпускает альбомы, но признается, что продажа дисков в эпоху Интернета особой прибыли не дает. На жизнь зарабатывает концертами.

После Пензы исполнитель продолжит гастроли - сначала по Поволжью, потом отправится за Урал, а домой, на Украину, Гуша Катушкин вернется только ближе к Новому году.