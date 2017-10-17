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Культура | В школах Пензы и области прошли первые «Культурные субботы»

17.10.2017|17:55
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Первые результаты образовательного проекта «Культурная суббота» порадовали его организаторов. Программа была представлена на августовском педсовете и запущена во всех школах с началом нового учебного года. Раз в месяц учеников с первого по одиннадцатый класс ждут увлекательные экскурсии, походы или поездки по родному краю.

«Есть районы, которые четко следовали по этой логистике. Например, Кузнецкий район съездил в Индерку, посетил школьный музей Индерки. Им очень понравилось. Или, например, не выезжая - мокшанские школьники посетили музей Малышкина. Они провели интегрированные уроки, сходили на природу и провели уроки там», - рассказала куратор проекта Елена Фирсова.

Для эффективной реализации проекта был составлен рекомендуемый список посещения объектов историко-культурного наследия. Их в Пензенской области много, среди них памятники как регионального, так и федерального значения. Все свои впечатления от поездок ребята затем должны записать в «Культурном дневнике школьника».

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Гость|17.10.2017 18:40|

Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

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