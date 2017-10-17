17.10.2017 | 10:18

В субботу, 21 октября, в Пензе состоится вечер памяти Игоря Мирвинского.

Известный бард и его трехлетний сын Егор трагически погибли в аварии, которая случилась поздним вечером 8 сентября в Пензенском районе на трассе Нижний Новгород - Саратов. Предыдущий вечер памяти поэта прошел 22 сентября в Литературном музее. На этот раз встреча состоится в Доме молодежи (ул. Кирова, 51).

«Со сцены, на которой не раз стоял и сам Игорь Мирвинский, прозвучат произведения в исполнении духового оркестра, а также солистов Пензенской областной филармонии Александра Ренуара, Татьяны и Сергея Стаильских. Свои произведения Игорю в этот день посвятят его коллеги и друзья Дмитрий Букин, Алексей Борисов, Владимир Медведев, Михаил Тихонов, Алексей Марьин, Андрей Колчин, Павел Ежов и другие барды.

В память о друге выступит актер Пензенского драматического театра Павел Тачков, свои стихи Игорю посвятят поэты Сурского края.

Ведущими вечера станут супруга Игоря Виктория Мирвинская и близкий друг семьи Алексей Марьин», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Начало вечера в 18:00. Вход свободный.