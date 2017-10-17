17.10.2017 | 17:45

Участники студии «Дар» представили премьеру спектакля для взрослых и детей «Сказка о жене Змея Горыныча». На сцене играли не профессиональные актеры, а любители. Причем особенные: некоторые из них незрячие. Однако слепота творчеству не мешала.

Один из актеров Олег Карев потерял зрение семь лет назад. По его словам, ослеп для того, чтобы прозреть. Он живет в гармонии с собой и активно занимается разными видами искусства: пишет стихи, участвует в театральных постановках.

«Без зрения очень сложно научиться передвигаться. Кроме того, не у всех у нас поставлена речь. Было сложно», - поделился Олег Карев.

«Я считаю, что они совершили маленькое чудо. И взрослые, и дети совершили маленький подвиг. Они собрались и очень выросли за тот месяц, что мы работаем», - подчеркнула режиссер Дарья Битюцкая.