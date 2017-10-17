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Культура | Студия «Дар» приготовила для пензенцев спектакль-сказку

17.10.2017|17:45
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Участники студии «Дар» представили премьеру спектакля для взрослых и детей «Сказка о жене Змея Горыныча». На сцене играли не профессиональные актеры, а любители. Причем особенные: некоторые из них незрячие. Однако слепота творчеству не мешала.

Один из актеров Олег Карев потерял зрение семь лет назад. По его словам, ослеп для того, чтобы прозреть. Он живет в гармонии с собой и активно занимается разными видами искусства: пишет стихи, участвует в театральных постановках.

«Без зрения очень сложно научиться передвигаться. Кроме того, не у всех у нас поставлена речь. Было сложно», - поделился Олег Карев.

«Я считаю, что они совершили маленькое чудо. И взрослые, и дети совершили маленький подвиг. Они собрались и очень выросли за тот месяц, что мы работаем», - подчеркнула режиссер Дарья Битюцкая.

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Гость|17.10.2017 18:36|

Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

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