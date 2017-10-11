11.10.2017 | 18:07

В музее-заповеднике «Тарханы» стартовал конкурс «Напиши письмо М. Ю. Лермонтову». Лучшие работы, которые на него пришлют, планируется разместить на сайте учреждения.

Конкурсантам нужно рассказать в письме о том, что значат для них стихи поэта.

«Работы можно прислать на электронную почту muslerm@sura.ru или на почтовый адрес: 442280 Пензенская область, Белинский район, с. Лермонтово, ул. Бугор, 1/1, музей-заповедник «Тарханы», на конкурс», - сообщается на сайте музея.

Итоги акции подведут 10 декабря. Победители получат призы.