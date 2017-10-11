Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 окт 2017|14:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  68.50  |  $  57.92
 

Культура | Лермонтовская библиотека приглашает пензенцев на выставку редких изданий

11.10.2017|12:57
Печать

В среду, 11 октября, в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова открылась экспозиция редких изданий, посвященная 125-летию учреждения.

Выставка «История библиотеки. Как все начиналось» разместилась в зале Куприна. Она знакомит посетителей с документами, появившимися в связи с открытием библиотеки: уставом общества Лермонтова, первыми отчетами о деятельности и абонементными листами. Также там представлена фотография дома Е. М. Вакуленко на улице Московской, в котором изначально располагалось учреждение.

Главное место в экспозиции занимают частные коллекции. Представлены книги и журналы Виктора Умнова со штампом владельца, издания, отпечатанные в его типолитографии, а также коллекция пензенского губернатора Николая Селиверстова.

«В коллекции первых дарителей особый интерес представляют «Новые стихотворения», подаренные библиотеке в 1897 году великим князем Константином Константиновичем Романовым, августейшим покровителем библиотеки, печатавшим свои стихи под псевдонимом «К. Р.».

Обратят на себя внимание и сборник народных песен «Гусли звончаты» первого библиотекаря Лермонтовской библиотеки Николая Андреевича Панова, судебная газета 1895 года и книги Валериана Александровича Волжина, пензенского юриста и писателя», - сообщается на официальном сайте библиотеки.

Выставка будет работать до конца текущего года.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!