11.10.2017 | 12:57

В среду, 11 октября, в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова открылась экспозиция редких изданий, посвященная 125-летию учреждения.

Выставка «История библиотеки. Как все начиналось» разместилась в зале Куприна. Она знакомит посетителей с документами, появившимися в связи с открытием библиотеки: уставом общества Лермонтова, первыми отчетами о деятельности и абонементными листами. Также там представлена фотография дома Е. М. Вакуленко на улице Московской, в котором изначально располагалось учреждение.

Главное место в экспозиции занимают частные коллекции. Представлены книги и журналы Виктора Умнова со штампом владельца, издания, отпечатанные в его типолитографии, а также коллекция пензенского губернатора Николая Селиверстова.

«В коллекции первых дарителей особый интерес представляют «Новые стихотворения», подаренные библиотеке в 1897 году великим князем Константином Константиновичем Романовым, августейшим покровителем библиотеки, печатавшим свои стихи под псевдонимом «К. Р.».

Обратят на себя внимание и сборник народных песен «Гусли звончаты» первого библиотекаря Лермонтовской библиотеки Николая Андреевича Панова, судебная газета 1895 года и книги Валериана Александровича Волжина, пензенского юриста и писателя», - сообщается на официальном сайте библиотеки.

Выставка будет работать до конца текущего года.