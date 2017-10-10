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Культура | В Пензе устанавливаются обстоятельства падения мальчика в колодец

10.10.2017|12:44
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В Пензе организована доследственная проверка по факту падения ребенка в колодец.

По информации из Интернета, в минувшие выходные мальчик в возрасте 6-8 лет провалился в открытый колодец, расположенный рядом с детской площадкой во дворе дома № 160 на проспекте Строителей.

Следователи намерены установить все обстоятельства, причины и условия случившегося, выявить собственника и обслуживающую организацию, на балансе которой находится колодец.

«Поскольку мальчик на сегодняшний день не установлен, следственное управление обращается к жителям города Пензы с просьбой при наличии информации о личности несовершеннолетнего и его родителях или обстоятельствах произошедшего сообщить в следственный отдел по Октябрьскому району г. Пензы (тел. 43-76-13) или в следственное управление (тел.: 36-17-02, 36-13-07)», - в ведомстве.

После проверки будет принято процессуальное решение.

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Гость|10.10.2017 12:54|

А был ли мальчик?

Гость|10.10.2017 12:56|

penzainform.ru писал(a):

все обстоятельства
А какие тут обстоятельства ? Оно тут одно, местный депутат бездействует, местный чиновник так же бездействует - следовательно не выполняют возложенных обязанностей,а следовательно воруют у граждан их деньги.

Гость|10.10.2017 13:32|

А,что с мальчиком-то? Наши журналисты напишут,ничего не поймешь.

Гость|10.10.2017 13:33|

Не понял ,мальчик в колодце что ли потерялся ,

Гость|10.10.2017 13:33|

А почему этот сюжет в рублике Культура?

Гость|10.10.2017 13:36|

Журналисты Пензаинформ убедительная просьба четко излагайте свои мысли. Честное слово ничего не поймешь,что пишите. Мальчик куда делся из колодца?

Гость|10.10.2017 13:55|

Я в юности тоже как-то попадала одной ногой в незакрытый люк. Вечером уже стемнело, люк прямо на дороге, я и не заметила. Отделалась синячищем на полноги. Встала и похромала дальше домой. А утром видела - так он и светился, ни ограды, ни даже красной ленточки. Это было, наверно, в начале 2000х. Ну так до сих пор к этому делу и относятся по-раздолбайски, подобные истории будут повторяться годами.

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