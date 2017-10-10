10.10.2017 | 12:44

В Пензе организована доследственная проверка по факту падения ребенка в колодец.

По информации из Интернета, в минувшие выходные мальчик в возрасте 6-8 лет провалился в открытый колодец, расположенный рядом с детской площадкой во дворе дома № 160 на проспекте Строителей.

Следователи намерены установить все обстоятельства, причины и условия случившегося, выявить собственника и обслуживающую организацию, на балансе которой находится колодец.

«Поскольку мальчик на сегодняшний день не установлен, следственное управление обращается к жителям города Пензы с просьбой при наличии информации о личности несовершеннолетнего и его родителях или обстоятельствах произошедшего сообщить в следственный отдел по Октябрьскому району г. Пензы (тел. 43-76-13) или в следственное управление (тел.: 36-17-02, 36-13-07)», - в ведомстве.

После проверки будет принято процессуальное решение.