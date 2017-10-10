Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 окт 2017|15:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  68.36  |  $  58.07
 

Культура | В драмтеатре утвердили премьерные актерские составы «Бесприданницы»

10.10.2017|15:26
Печать

В Пензенском областном драматическом театре имени Луначарского назначены премьерные актерские составы, которые выйдут на сцену в спектакле «Бесприданница».

14 октября Ларису Огудалову сыграет Анна Арзямова, молодого купца Василия Вожеватова - Артем Тихомиров, Юлия Карандышева - Николай Потапов.

15-го числа роль Ларисы исполнит Елена Павлова, Василия Вожеватова - Николай Шаповалов, Юлия Карандышева - Артем Самохин.

«В остальных ролях бессменно заняты Вера Дупенко (Харита Игнатьевна Огудалова), Сергей Пахомов (Мокий Парменыч Кнуров), Артем Давыдов (Сергей Сергеич Паратов) и Владислав Матюкин (Робинзон)», - сообщили в драмтеатре.

Над спектаклем работает московский режиссер Александр Баркар, поставивший в Пензе «Путь левой руки» по пьесе Ольги Михайловой.

Источник — Фото Дмитрия Журкина
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!