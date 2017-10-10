10.10.2017 | 15:26

В Пензенском областном драматическом театре имени Луначарского назначены премьерные актерские составы, которые выйдут на сцену в спектакле «Бесприданница».

14 октября Ларису Огудалову сыграет Анна Арзямова, молодого купца Василия Вожеватова - Артем Тихомиров, Юлия Карандышева - Николай Потапов.

15-го числа роль Ларисы исполнит Елена Павлова, Василия Вожеватова - Николай Шаповалов, Юлия Карандышева - Артем Самохин.

«В остальных ролях бессменно заняты Вера Дупенко (Харита Игнатьевна Огудалова), Сергей Пахомов (Мокий Парменыч Кнуров), Артем Давыдов (Сергей Сергеич Паратов) и Владислав Матюкин (Робинзон)», - сообщили в драмтеатре.

Над спектаклем работает московский режиссер Александр Баркар, поставивший в Пензе «Путь левой руки» по пьесе Ольги Михайловой.