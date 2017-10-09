09.10.2017 | 16:27

Презентация нового сезона в Центре культуры и досуга г. Пензы впечатляла зрителей еще до официального открытия: уже в фойе можно было увидеть выступление артистов, живые скульптуры, символизирующие греческих богов, а также выставку картин, изделий мастеров народного творчества.

Публика довольна: с каждым годом в центре становится все интереснее. Альбине Алимовой, постоянной зрительнице с конца 40-х годов, есть с чем сравнивать.

«Это самый родной мой дворец культуры. Здесь и коллектив хороший, и народ хороший. Все здесь мне нравится. Я его люблю и буду ходить до конца своих дней», - заявила Альбина Алимова.

«Центр культуры и досуга объединяет творчество практически всех самодеятельных коллективов Пензы. У нас 44 клубных формирования, которые объединяют более 1 400 человек: это взрослые и дети, юноши и девушки, которые работают в разных жанрах», - отметил директор центра Евгений Шилов.

В минувшем сезоне на площадках этого сооружения прошло порядка 600 мероприятий, в этом ожидается не меньше. Артисты намереваются выступать не только в родном регионе, но и за его пределами.

Так, хор имени Гришина скоро отправится в Рязань, на родину создателя коллектива.

«Мы собираемся ехать в турне по Подмосковью, это сразу после Рязани», - уточнила администратор хора имени Гришина Валентина Трифонова.

Старт 83-му сезону дан. Зрителя здесь рады видеть хоть каждый день.