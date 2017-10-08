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Культура | Никольский музей пополнился 28 новыми произведениями искусства

08.10.2017|11:22
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Коллекция Никольского музея стекла и хрусталя пополнилась 28 новыми оригинальными произведениями искусства, выполненными участниками Международного симпозиума по художественному стеклу «Хрустальное сердце России». На временных выставках также будут представлены работы студентов.

Симпозиум проходил в Никольске 7-й раз и собрал 29 мастеров из Люксембурга, России, Латвии, Белоруссии и Японии. Он был посвящен Году экологии.

Во время симпозиума стеклодувы не только реализовали новые идеи, но и обменялись опытом, а также провели мастер-классы и конференции для учащихся профильных заведений.

По завершении творческого форума его участники по традиции подарили свои работы музею.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, учреждение культуры может получить дополнительные средства на оснащение залов современной подсветкой. Этот вопрос предполагается рассмотреть на ближайшей сессии областного Законодательного собрания.

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Гость|08.10.2017 12:00|

Душа Вершинина заплакала навзрыд...

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