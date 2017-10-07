Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 окт 2017|19:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.53  |  $  57.76
 

Культура | Спектакль студенческого театра ПГУ взял Гран-при на окружном фестивале

07.10.2017|16:02
Печать

Спектакль «Шинель», представленный непрофессиональными актерами театра «Кириллица» получил Гран-при фестиваля студенческих театров вузов Приволжского федерального округа «Северный венец», который проходил в Ульяновске.

«Классика - это очень хорошая литература, поэтому это очень сложно делать, но это то, что понятно всем», - отметил режиссер спектакля Константин Бутин.

«Этот спектакль можно и нужно показывать школьникам, студентам, взрослым - всем культурным людям», - подчеркнул актер студенческого театра ПГУ «Кириллица» Максим Юнушкин.

Кстати, «Шинель» принесла пензенской делегации еще и победу в номинации «Лучшая режиссерская работа». Кроме признания публики артистов «Кириллицы», которая существует всего два года, ждал еще один сюрприз.

«Совершенно разрушился стереотип, что студенческий театр - это молодой театр. Подтверждением тому стали актеры оренбургского театра, который в этом году отметил 50-летний юбилей. Согласитесь, это довольно внушительно. Надеемся, что студенты пензенского вуза станут начинателями этой славной традиции и отметят хотя бы 5-летний юбилей», - рассказала актриса студенческого театра ПГУ «Кириллица» Елена Королева.

Пензенский зритель сможет увидеть спектакль «Шинель» 4 ноября в 17:00 на малой сцене драматического театра.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!