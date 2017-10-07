07.10.2017 | 16:02

Спектакль «Шинель», представленный непрофессиональными актерами театра «Кириллица» получил Гран-при фестиваля студенческих театров вузов Приволжского федерального округа «Северный венец», который проходил в Ульяновске.

«Классика - это очень хорошая литература, поэтому это очень сложно делать, но это то, что понятно всем», - отметил режиссер спектакля Константин Бутин.

«Этот спектакль можно и нужно показывать школьникам, студентам, взрослым - всем культурным людям», - подчеркнул актер студенческого театра ПГУ «Кириллица» Максим Юнушкин.

Кстати, «Шинель» принесла пензенской делегации еще и победу в номинации «Лучшая режиссерская работа». Кроме признания публики артистов «Кириллицы», которая существует всего два года, ждал еще один сюрприз.

«Совершенно разрушился стереотип, что студенческий театр - это молодой театр. Подтверждением тому стали актеры оренбургского театра, который в этом году отметил 50-летний юбилей. Согласитесь, это довольно внушительно. Надеемся, что студенты пензенского вуза станут начинателями этой славной традиции и отметят хотя бы 5-летний юбилей», - рассказала актриса студенческого театра ПГУ «Кириллица» Елена Королева.

Пензенский зритель сможет увидеть спектакль «Шинель» 4 ноября в 17:00 на малой сцене драматического театра.