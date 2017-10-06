06.10.2017 | 16:35

Выступление победителей проекта «Минута славы» братьев Варданян стало подарком пензенцам от государственного ансамбля Нагорно-Карабахской Республики «Мы и наши горы». С концертом в город на Суре коллектив прибыл уже во второй раз по приглашению армянской общины.

В этом году ансамблю «Мы и наши горы» исполнилось 17 лет. В его репертуаре патриотические, народные песни и танцы.

«Это наш национальный фольклор, песни про карабахских девушек», - рассказал директор ансамбля Слава Апресян.

Коллективу Нагорно-карабахской республики рукоплескали в Ливане, Франции, США, Иране, Грузии и многих других странах. Не оставил он равнодушным и пензенского зрителя.