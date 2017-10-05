05.10.2017 | 17:51

Своеобразный урок музыки дал пензенцам известный певец Дмитрий Маликов. Он приехал в наш город, чтобы представить спектакль «Перевернуть игру». Здесь Дмитрий является автором идеи, продюсером, актером и пианистом.

«Когда у меня закончился проект «Уроки музыки» и я побывал практически во всех крупных городах нашей страны, я понял, что надо продолжать. И такая идея театральной постановки, где звучит великая музыка, где подросток получает культурную прививку, начала обрастать персонажами», - рассказал Дмитрий Маликов.

В центре сюжета разговор двух поколений о музыке. 16-летняя девочка -диджей, она знает все о современных направлениях и ничего о великих композиторах и их творениях. Окунуться в историю ей помогает сам Дмитрий Маликов и яркие личности прошлых веков. Например, Моцарт.

В спектакле тонко переплетаются интересные факты о композиторах, рассказ об их творчестве, произведениях и, конечно, всегда звучит музыка разных эпох.

А за танцевальные номера в постановке отвечают чемпионы России по буги-вуги Евгения Хавтонова и Николай Хитрук.

В результате у девочки-диджея перевернется представление о мире музыки.

Происходит перерождение девочки, которая просто тусуется и развлекается, в человека, который может изменить мир», - пояснила исполнительница роли диджея Виктория Белякова.

На спектакль пензенцы пришли целыми семьями. Понравилось и детям, и взрослым.