04.10.2017 | 17:14

В Никольске в седьмой раз проходит международный симпозиум по художественному стеклу, участие в котором принимают 29 мастеров из Люксембурга, России, Латвии, Белоруссии и Японии.

«Я раньше был в России, но только в Санкт-Петербурге. Это мой первый визит в глубинку в зимнее время. Я очень мерзну, но чувствую себя хорошо», - рассказал японский художник по стеклу Токеши Ито.

Все участники симпозиума - художники. Сначала они рисуют макет желаемого объекта, а затем отдают его стеклодуву, который из горячей капли формирует конкретную фигуру и отправляет ее в печь. Там при температуре 500-600 градусов изделие обжигается несколько часов.

Наряду с признанными мастерами над созданием необычных композиций работают и молодые творцы. Так, преподаватель художественно-промышленной академии имени Сергея Строганова Анна Афиногентова на симпозиум привезла своих учеников. По ее словам, это мероприятие для них бесценный опыт.

«Если студент пришел на фабрику и его это стекло поймало, то он из профессии не уйдет никогда», - подчеркнула Анна Афиногентова.

А пока студенты делают свои первые небольшие работы, более опытные мастера создают новый символ Никольска. В центре города появится композиция, состоящая из трех спиралевидных стел, выложенных из шестисот пластов стекла. Этот объект авторы посвятили Году экологии в России.

«Каждое дерево приблизительно два метра, на каждом будет расположено по 6-7 абстрактных плотов», - рассказал художник по стеклу Антон Фокин.

Эта работа, как и все другие, будет закончена к 6 октября. Некоторые созданные на симпозиуме произведения искусства пополнят коллекцию Никольского музея стекла и хрусталя.