В Никольске в седьмой раз проходит международный симпозиум по художественному стеклу, участие в котором принимают 29 мастеров из Люксембурга, России, Латвии, Белоруссии и Японии.
«Я раньше был в России, но только в Санкт-Петербурге. Это мой первый визит в глубинку в зимнее время. Я очень мерзну, но чувствую себя хорошо», - рассказал японский художник по стеклу Токеши Ито.
Все участники симпозиума - художники. Сначала они рисуют макет желаемого объекта, а затем отдают его стеклодуву, который из горячей капли формирует конкретную фигуру и отправляет ее в печь. Там при температуре 500-600 градусов изделие обжигается несколько часов.
Наряду с признанными мастерами над созданием необычных композиций работают и молодые творцы. Так, преподаватель художественно-промышленной академии имени Сергея Строганова Анна Афиногентова на симпозиум привезла своих учеников. По ее словам, это мероприятие для них бесценный опыт.
«Если студент пришел на фабрику и его это стекло поймало, то он из профессии не уйдет никогда», - подчеркнула Анна Афиногентова.
А пока студенты делают свои первые небольшие работы, более опытные мастера создают новый символ Никольска. В центре города появится композиция, состоящая из трех спиралевидных стел, выложенных из шестисот пластов стекла. Этот объект авторы посвятили Году экологии в России.
«Каждое дерево приблизительно два метра, на каждом будет расположено по 6-7 абстрактных плотов», - рассказал художник по стеклу Антон Фокин.
Эта работа, как и все другие, будет закончена к 6 октября. Некоторые созданные на симпозиуме произведения искусства пополнят коллекцию Никольского музея стекла и хрусталя.
Думал что завода нет уж давно ,оказывается еще выдувают что то. Жаль что в Никольске лет через пятьдесят населения не останется. В 1992 году больше 27 тысяч человек было ,а в 2017 и 21 тысячи не набирается.Вымирает город молодежь бежит кто куда.