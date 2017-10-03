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Культура | Лермонтовская библиотека приглашает пензенцев на 125-летний юбилей

03.10.2017|10:04
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20 октября областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова отметит 125-летний юбилей. Его празднование станет поводом для профессионального общения с коллегами, обсуждения проблем взаимодействия с читателем и выработки эффективной стратегии взаимодействия.

Мероприятие посетят представители Президентской библиотеки имени Б. Ельцина, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Национальной библиотеки Республики Татарстан и других.

Всех читающих пензенцев библиотека приглашает к 15:00 в большой зал на торжественный вечер с участием представителей власти, учредителей и друзей библиотеки из Пензы и других городов.

«Будут отмечены наградами наиболее креативные специалисты Лермонтовки. А вокальная студия Continent Music - пензенские талантливые молодые звездочки - подарит всем большой праздничный концерт», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

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Гость|03.10.2017 10:14|

Распил бюджетных денег

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