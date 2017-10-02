02.10.2017 | 18:31

«Пензаконцерт» открывает сезон. Участники концерта - все коллективы организации, также приглашен театр танца «Провинция».

В программе много новинок, так как летом артисты не бездельничали, а выступали, репетировали, готовились.

«У нас был отпуск, но сразу же после него принимали участие в концертах, поэтому этот концерт только номинально открытие, на самом деле мы давно в работе», - отметил руководитель ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

Сезон будет насыщенным, артисты обещают сделать его ярким.