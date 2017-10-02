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Культура | Коллективы «Пензаконцерта» открыли сезон ярким шоу

02.10.2017|18:31
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«Пензаконцерт» открывает сезон. Участники концерта - все коллективы организации, также приглашен театр танца «Провинция».

В программе много новинок, так как летом артисты не бездельничали, а выступали, репетировали, готовились.

«У нас был отпуск, но сразу же после него принимали участие в концертах, поэтому этот концерт только номинально открытие, на самом деле мы давно в работе», - отметил руководитель ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

Сезон будет насыщенным, артисты обещают сделать его ярким.

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Гость|02.10.2017 19:00|

Одни фрики в зале... Унылые. хмурые(наверняка злобные)фрики.

Гость|02.10.2017 19:00|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

СРАЗУ НАПИШУ,ЧТО ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ МОЙ ПОСТ НЕ КАСАЕТСЯ.Я ЗНАЮ,КАК ТЯЖЕЛО ИХ РОДИТЕЛЯМ,САМ В ИХ ШКУРЕ.САМ ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ВЕЗДЕ ПЛАЧУ.

ОПГ ПЕНЗАКОНЦЕРТ ЭТО ЕЩЁ ОДИН БЮДЖЕТНЫЙ КРОТ.ТОЧНЕЕ БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ,КУДА ПРОПАДАЕТ ОЧЕНЬ ОГРОМНАЯ СУММА.ТАМ СИДИТ КУЧА НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ,СОЛИСТОВ,ПЕВЦОВ,ТАНЦОРОВ,КЛОУНОВ.....И ВСЕ ЗАНИМАЮТ САМЫЕ ГЛАВНЫЕ СЦЕНЫ АБСОЛЮТНО НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ,ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.МНОГО КОЛЛЕКТИВОВ НАПРИМЕР СПОКОЙНО ЖИВУТ НА САМООКУПАЕМОСТИ.ВОТ ОНИ ПРОФИ,А ЭТО ТРУТНИ СИДЯЩИЕ НА ШЕЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮЩЕГО НАРОДА.СКОРО ПОДЪЕДЯТ ПРОФИ ТОДЕС.МОЙ ВАМ СОВЕТ,СОБЕРИТЕСЬ РУКОВОДИТЕЛИ И НА МАСТЕР КЛАСС К ДУХОВОЙ.ПОПРОСИТЕ СОВЕТА,КАК ЧЕЛОВЕКОМ СТАТЬ.

Гость|02.10.2017 19:02|

ПОДЪЕДУТ,ОПИСАЛСЯ

Гость|02.10.2017 19:10|

Гость писал(a):

ПОДЪЕДУТ,ОПИСАЛСЯ
Больше не писайся!)

Гость|02.10.2017 19:16|

в зале - жаждущие искусства - для души и сердца отрады. а на сцене - на любителя размять 5ю точку. диссонанс

Гость|02.10.2017 19:18|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

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