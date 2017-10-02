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Культура | Группа «Каста» представила в Пензе новый альбом «Четырехглавый орет»

02.10.2017|14:51
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Группа «Каста» презентовала в Пензе новую пластинку. Солисты Влади, Змей, Хамиль и Шым вновь собрались на одной сцене после участия в сольных проектах. Альбом под названием «Четырехглавый орет» уже успели оценить поклонники ростовского коллектива. На концерте пензенцы услышали как новые, так и проверенные временем хиты.

Примечательно, что это всего лишь третья пластинка «Касты» за 20 лет существования группы. Последний раз рэперы порадовали меломанов в 2008 году, когда вышел их полноценный альбомом «Быль в глаза».

Кстати, творчество группы «Каста» привлекает людей разного возраста, среди зрителей были и совсем юные фанаты хип-хопа.

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