02.10.2017 | 14:51

Группа «Каста» презентовала в Пензе новую пластинку. Солисты Влади, Змей, Хамиль и Шым вновь собрались на одной сцене после участия в сольных проектах. Альбом под названием «Четырехглавый орет» уже успели оценить поклонники ростовского коллектива. На концерте пензенцы услышали как новые, так и проверенные временем хиты.

Примечательно, что это всего лишь третья пластинка «Касты» за 20 лет существования группы. Последний раз рэперы порадовали меломанов в 2008 году, когда вышел их полноценный альбомом «Быль в глаза».

Кстати, творчество группы «Каста» привлекает людей разного возраста, среди зрителей были и совсем юные фанаты хип-хопа.