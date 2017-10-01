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Культура | Евгений Куликов устроил концерт в честь 30-летия группы «Куликово поле»

01.10.2017|19:07
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В Пензе состоялся сольный концерт Евгения Куликова, посвященный 30-летию группы «Куликово поле». Со сцены звучали песни, стихи и, конечно, поздравления с юбилеем.

Творческий вечер основатель этого известного в 90-х годах коллектива назвал «Прожить несколько жизней».

«Как это можно сделать? И можно ли вообще? И, собственно, размышления о том, что такое жизнь, какой отрезок существования во вселенной нашей души можно считать жизнью», - пояснил Евгений Куликов.

Несмотря на сложную философскую тему, которую затронул артист, концерт в Центре культуры и досуга получился легким. Евгений Куликов делился со зрителями интересным историями из жизни, пензенцы пообщались с артистом при помощи записок.

Чуть больше двух часов понадобилось артисту, чтобы прожить на сцене несколько жизней. Этот концерт стал началом большого гастрольного тура Евгения Куликова по городам России.

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